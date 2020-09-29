بملامح رقيقة.. منة فضالي في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي إنستجرام .

وظهرت منة فضالي في الصور بوجها فقط ، ملامحها الأنثوية الرقيقة ، وعلقت علي الصور قائلة : " كل يوم هو بداية جديدة ، استيقظ بقلب جميل " .

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".