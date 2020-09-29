"أعمق مما يبدو على السطح".. عرض راقص على مسرح الجمهورية 1 أكتوبر

تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض "أعمق مما يبدو على السطح" تصميم وإخراج مناضل عنتر لمدة يومين متتاليين في الثامنة مساء الخميس والجمعة 1 ، 2 أكتوبر على مسرح الجمهورية.

يسعى العرض من خلال التصميمات الحركية المبتكرة والاضاءة والديكورات تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التى ترسخت فى العقل الانسانى وتعارفت عليها المجتمعات البشرية، فكل ما في الكون نسبي بما فيه الزمن فالوقت على الأرض مثلًا ليس كنظيره فى الكواكب والمجرات الاخرى ، وإذا كانت الحقائق التي يعتقد الجميع أنها بديهيات غير قابلة للمراجعة قد تختلف باختلاف الزمان والمكان فإن قتل الناس بعضهم البعض من أجل الرأي يصبح مزحة ضخمة لا تضحك أحد فاختلاف الأفكار والرؤى وارد وطبيعي كاختلاف البشر أنفسهم، ولذلك يعزز العرض فكرة احترام آراء الآخرين وقبول الاختلاف الفكري.

الجدير بالذكر ان فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي، حصلت الفرقة على عدة جوائز منها جائزة أحسن عرض سينوغرافيا فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كما مثلت مصر فى مهرجانات دولية متخصصة منها قرطاج الدولي بتونس، تشـانج مو ( كوريا )، بروج (بلجيكا)، مهرجان الرقص المعاصر (كازابلانكا).

ومهرجان الرباط الدولي (المغرب)، مهرجان ركلنج هاوزن (ألمانيا)، قامت الفرقة بجولات فنية في كل من إيطاليا والصين، حيث قدمت عددًا من العروض التي يضمها ريبرتواراتها، ولاقت التقدير من نقاد المسرح والرقص في أهم الصحف والمجلات العالمية.