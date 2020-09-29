ديانا كرزون تواصل شهر العسل وتستجم برومانسية في أجمل المناطق السياحية بالأردن

ديانا كرزون وزوجها الاعلامي معاذ العمري في شهر العسل. فالثنائي اللذان تزوجها في 9 سبتمبر الفائت، يواصلان تمضية شهر عسلهما في العديد من أجمل المناطق السياحية بالأردن، وحرصت ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر انستغرام بأحدث لقطات رومانسية لها مع زوجها أثناء استجمامها في وادي رم السياحي بالأردن.

ديانا كرزون في شهر العسل مع زوجها

النجمة الأردنية ديانا كرزون إرتأت مشاركة جمهورها عبر انستغرام بأجمل لحظاتها الرومانسية من شهر العسل مع زوجها معاذ العمري، ونشرت مجموعة صور لهما وهما يستجمان في وادي رام ذات البيئة الصحراوية الخلابة، وظهرت الى جانب زوجها بلقطات رومانسية أظهرت مدى سعادتهما وانسجامهما في الأسابيع الأولى من حياتهما الزوجية، وتألقت ديانا كرزون بملابس كاجوال مرتدية سروال باللون البرتقالي و"تي شيرت" بيضاء، فيما ارتدي زوجها ملابس كاجوال بطابع عسكري.

ديانا كرزون عبّرت عن سعادتها بهذه اللحظات التي تمضيها في شهر العسل فعلقت على صورة قائلة :" ‏صباح السعادة، لكل قلب لا يحمل الا الحب لمن حوله، صباح الاشياء الجميلة التي نعجز احياناً عن ادراك روعتها" وارفقت ذلك بهاشتاغ وادي رم.

وحرصت ديانا كروزن مع زوجها معاذ العمري على القيام بجولة في أجمل المناطق السياحية بالأردن خلال فترة شهر العسل حيث زارا عدة أماكن سياحية، ومن بينها استجمامهم في منطقة حمامات ماعين المميزة في الاردن.

وظهرا ايضا من خلال مقاطع فيديو ومجموعة صور وهما يتناولان الفطور الصباحي في أحد المنتجعات السياحية في قرية وادي رم الصحراوية في الأردن.

زواج ديانا كرزون ومعاذ العمري

ديانا كرزون تزوجت من الإعلامي معاذ العمري يوم 9 سبتمر الفائت بحفل زفاف اقتصر على حضور عائلي وعدد من أصدقائهما، وظهرت فيه العروس بفستان أبيض مميز من داخل منزل أسرتها الى جانب شقيقاتها ووالدتها التي انهارت بالبكاء تأثراً بزفاف ابنتها.

وترافق حفل الزفاف مع ضجة استدعاء زوج ديانا كرزون الى مركز الشرطة بسبب الإزدحام في زفافهما وخرقهما اجراءات الحماية من فيروس كورونا، وسرعان ما أوضح معاذ العمري بأن الإستدعاء اقتصر فقط على استجوابه على عدد الحضور في العرس، وبعدها سافر العروسان لقضاء شهر العسل ضمن المناطق الداخلية السياحية في الأردن.