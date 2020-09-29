مصطفى الآغا يبادر للصلح بين أصالة نصري وأحلام ويوجه لهما رسالة ..اليكم التفاصيل

مصطفى الآغا يبادر للصلح بين أصالة نصري وأحلام. الإعلامي السوري مصطفى الآغا توجه إرتأى تقديم مبادرة للصلح بين النجمتين المتخاصمتين أصالة نصري وأحلام ودعاهما الى طي الخلافات بينهما وفتح صفحة جديدة بينهما ...فهل تتفاعلان مع دعوته؟.

مصطفى الآغا يبادر للصلح بين أصالة وأحلام

وفي التفاصيل، فإن الإعلامي السوري مصطفى الآغا دعا الفنانتين أصالة نصري وأحلام الى التصالح ووجه لهما رسالة لبدء صفحة جديدة بينهما قائلاً لهما عبر حسابه على تويتر :"قامتان فنيتان وقيمتان نعتز بكما ولكما أثر كبير في قلوب وعقول الملايين ... أما آن الاوان لبداية مشتركة تبدأ صفحة أحلى وابهى وأجمل؟"، وأرفق رسالته بحساباتهما على السوشيال ميديا.

وتأتي دعوة مصطفى الآغا بعد الجدل المثار حول توجيه عدد من رواد السوشيال ميديا اتهاماص للفنانة أحلام بالسخرية من أحد أغاني الفنانة أصالة في ألبومها الجديد، لكن النجمة أحلام نفت هذه التهمة من خلال تغريدة لها أكدت فيها بأنها تحترم مجهود كل زملائها موضحة في منشورها :" أولا أنا لن اسمح لنفسي ان أسيء لمجهود ووقت أي إنسان، وانا اليوم لن أسمح لاي حد يسيء لأعمالي ومجهودي، وتغريدتي كانت على عمل بيني وعبد الرحمن وقلت له الصولو عاجبني والصولو ترنيمته تيرار تيرار تيرار رار رار، واقسم بالله ما سمعت ألبومها ولكن جمهور المدعوة لن يترك مجال لأي شي جميل".

وتفاعل المتابعين مع مبادرة الصلح التي يحاول القيام بها مصطفى الآغا بين النجمتين مع الإشادة بها خاصة وأن هاتين النجمتين كانت تربطهما أواصر الصداقة، بينما عارض المبادرة بعض فانزات النجمتين مسترجعين أرشيف أزمتهما، ووقف كل منهما الى جانب نجمته المفضّلة معتبرين بأنها لم تخطئ في حق الأخرى.

تفاصيل خلافات أحلام وأصالة نصري

وكانت الخلافات اشتعلت بين أحلام وأصالة نصري العام الماضي حيث تبادلتا الهجوم والإستفزازات و"التلطيشات" في العديد من التدوينات والتصريحات الصحافية لهما، ووصل الأمر الى اشتباكات بين متابعيهما.

وظهرت خلافات النجمتين الى العلن بعد تغريدة من أصالة نصري مع بداية عام 2019 بالدعاء بالشفاء لفجر السعيد، صديقة أحلام، لتشكرها الأخيرة على "طيبة قلبها" بعدها ردت اصالة برسالة تعاتب فيها صديقتها أحلام على مزاجيتها في التعامل معها قائلة لها "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد" ما استفز أحلام وقامت بعمل بلوك لها حساباتها على السوشيال ميديا.

عادت وردت اصالة نصري في احد البرامج على أحلام لتقول "تعمل بلوك واللي بدها إياه .. تفش خلقها"، ليأتي الرد ايضا من الفنانة الإماراتية خلال لقائها ببرنامج Trending عبر قناة MBC 4 فوصفت زميلتها بأنها "كالثعبان" في تصرفاتها، ثم تواصلت الإستفزازات والردود بين النجمتين في مواقف متعددة.... فهل تطوي النجمتان صفحة الماضي وتستجيبان لمبادرة الإعلامي مصطفى الآغا وتعود المياه الى مجاريها بينهما؟.