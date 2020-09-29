البرنامج من تقديم عمرو خليل وريهام إبراهيم، ويُعرض في تمام الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء.
ونشرت ريم البارودي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو ترويج الحلقة الخاصة بها، وعلقت قائلة"إن شاء الله هكون معاكم اليوم على cbc".
يذكر أن آخر أعمال ريم مسلسل "جمع سالم"، مع زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهذه الطريقة.. ريم البارودي تحث جمهورها على متابعة حلقتها اليوم على cbc على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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