الكينج محمد منير يتعاون مع فريق عمل كليب "اختراع"

بعد نجاح كليب "اختراع" لـ المطرب تامر حسني والعسيلي، تعاون فريق عمل الكليب مع الكينج محمد منير في عمل جديد وهم الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن أحمد الزعيم والموزع وسام عبدالمنعم.

ومن المقرر أن تتحدث الأغنية عن الشارع المصري، كعادة "منير" في بعض أغانيه ومن المقرر طرحها في ألبومه الجديد الذى يحضر له حاليا>

في سياق متصل، وصلت أغنية "اختراع"، إلى 21 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، التي طرحها تامر حسني ومحمود العسيلي منذ عدة أسابيع وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة على موقع الفيديوهات يويتوب.

كلمات الأغنية

"معروف أنا من زمان.. ولا واحدة بتملالي عينيا.. جات هي حصل جنان.. شكلي هيتعلم عليا.. لا دي تعظيم سلام.. حلوة جدااا مش عادية.. ده الحب ملوش كبير.. وانا ايه فاكر نفسي خبرة!.. وبوقع ناس كتير.. وبعدي من خرم ابره.. قال ايه جامد خطير.. خدت درس ميه ميه.. طب هي ده اختراع.. قلبي راح غير مساره.. دي جمالها يجيب صداع.. كام برج من عقلي طاروا.. ايوه ام عيون فظاع.. دبت جوه القلب ناره.. دبت جوه القلب ناره".

