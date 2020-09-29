وأعلن شاعر الأغنية محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على"الفيسبوك" عن قرار النجم تامر حسني، الأخير بشأن الأغنية حيث طلب منه تعديل اسمها من" أنت لوحدك" إلى"أغيب عنك" ليضمها لأغاني الألبوم.
أغنية"أغيب عنك" من كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامي دهيمة.
في سياق آخر تصدر تامر تريند "تويتر" خلال الساعات الماضية، بعدما ذهب للطفل محمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة واستجاب لرغبته بمقابلته ووفر له كرسي رياضي بمواصفات خاصة لمشاركته في بطولات رياضية، كما أهداه جيتارًا وحرص حسني، على قضاء اليوم معه وأسرته وسط فرحة شديدة من قبل الطفل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تامر حسني يغير اسم أغنية"أنت لوحدك" لـ"أغيب عنك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.