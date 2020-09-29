على الشاطئ .. سمية الخشاب تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت سمية الخشاب في الصور، وهي تجلس علي البحر بكاش مايوه اسود وعلقت قائلة: " صباح الخير".

يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.