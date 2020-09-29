من أجل إنجاب طفل .. كندة علوش تلجأ إلى أصعب الحلول في مسلسل ضي القمر

من أجل تحقيق حلمها في إنجاب طفل، تلجأ كندة علوش من خلال شخصية عالية إلى أصعب الحلول وهو الحقن المجهري، وذلك ضمن أحداث مسلسل ضي القمر الذي يعرض حاليًا على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء الساعة 7:30 مساءً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

تمثل عاليا بطلة مسلسل ضي القمر قطاع كبير من النساء اللاتي يعانين من مشكلات في الإنجاب قد تهدد حياتهن الزوجية، خاصة بعد التقدم في العمر، وما يترتب على ذلك من شعور المرأة بالضعف وافتقاد الثقة بالنفس، بل واللجوء إلى الكذب أحيانًا مثلما هو الحال مع مريم، التي أدت دورها زينب غريب، حينما ادعت كونها حامل حتى تنقذ زواجها من محاولات حماتها تزويج ابنها من أخرى.

ضي القمر هي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا، وتتألف من عشر حلقات تقوم فيها كندة علوش بدور الشيف عاليا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.

وإلى جانب قضية الإنجاب، يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك.

ضي القمر من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي.