وظهرت عادل إمام بالصورة بضحكة عفوية وهو في مرحلة الشباب ، ولم يعلق علي الصورة بشئ.
وتباينت الكثير من التعليقات منها " بنحبك يا زعيم".
يذكر أن آخر أعمال عادل إمام الفنية، مشاركته في مسلسل "فلانتينو" ، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.
وشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهذه الصورة.. عادل إمام يطل علي متابعيه عبر "الفيسبوك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.