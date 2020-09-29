سوسن بدر ضيفة ليلي عز العرب في "إحنا الستات" في هذا الموعد

تحل الفنانة سوسن بدر اليوم ضيفة ليلي عز العرب في برنامج "احنا الستات" المذاع علي قناة Ten الساعة الرابعة والنصف.

ومن المتوقع أن تتحدث سوسن بدر عن نجاح مسلسل "ونحب تاني ليه" وكواليس العمل واعمالها الفترة المقبلة.

وخاضت الفنانة سوسن بدر السباق الرمضاني بمسلسل و" نحب تاني ليه" مع الفنان شريف منير ولبفنان كريم فهمي "و تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

