آخر أفلام النجم الهندي قبل رحيله.. شاهد عرفان خان وابنته في رحلة إلى لندن

يضيء الفيلم على حياة رجل، يفعل المستحيل لإرسال ابنته إلى لندن، حيث ستنقلب حياتهما معًا رأسًا على عقب، ويواجهان رحلة من المتاعب وفيها الكثير من المفاجآت ضمن أجواء طريفة.
الجدير بالذكر أن فيلم "Angrezi Medium"، عرض لفترة وجيزة في الصالات السينمائية قبيل إقفالها بسبب انتشار جائحة كورونا في آذار/مارس الماضي. ومحبو النجم عرفان خان كانوا طيلة الأشهر الماضية في انتظار العرض التلفزيوني له.
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