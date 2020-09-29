شاهد.. الزعيم عادل إمام ينشر صورة نادرة له عبر إنستجرام

شارك النجم عادل إمام، جمهوره بصورة من الذكريات من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

يذكر أن عادل إمام بدأ حياته في مدينة المنصورة، وانتقل إلى حي السيدة زينب والتحق بكلية الزراعة من جامعة القاهرة، ثم اتجه لدراسة التمثيل في معهد التمثيل وقدم أدوارا صغيرة.

وقدم بطولات في مسرحيات وأفلام سينمائية على مدار 50 عاما ودائما يفاجئ جمهوره بالكوميديا الرائعة المميزة.

وتحدث عادل إمام، في وقت سابق عن بداياته في أحد اللقاءات التلفزيونية، وأهم المحطات التي عاشها طيلة عمره والتي كان من أطرفها هو شرائه لأول سيارة في حياته وهي فيات 131 موديل 70.

تتميز السيارة بالقوة وبالبساطة وهي تعتبر أفضل سيارات جيلها مثل الفيات والشاهين ، وكانت تتمتع بمحرك 1600 سي سي، ويوجد منها صناعة إيطالي وألماني وتركي مع نظام دبرياج ،وصندوق تروس جديد مع تعديلات فى التعليق كما تم زيادة سعة تانك البنزين بمقدار 3 لترات ليصبح بسعة 53 لترا سعرها الآن في السوق المصري يتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه .