بالأبيض الأنيق.. مي القاضي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مي القاضي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بإنستجرام.

وظهرت مي بالصورة بإطلالة جرئية مرتدية جيب قصير وتوب أبيض ، وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها .

وعلقت أحد المتابعين علي الصورة وكتب "قمر يا حبيبتي".

والجدير ذكره أن مي القاضي تشارك في فيلم "ساعة شيطان" ، وتُجسد مي القاضي خلال الأحداث دور فتاة شعبية تُدعى "لوسي" تعيش قصة حب مع إسلام إبراهيم الموظف في الشهر العقارى، والقادم من الأرياف، ويتزوجان بعد ذلك، ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية، وأوشكت مي على الانتهاء من مشاهدها حيث يتبقى لها يومين فقط وتودع العمل بالكامل.

فيلم "ساعة شيطان" بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.