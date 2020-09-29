مصطفى قمر ينفي شائعة وفاته بالاحتفال بعيد ميلاد ابنه

هنأ ابنه تيام بمناسبة عيد ميلاده عبر إنستجرام، وذلك بعد ساعات قليلة من انتشار شائعة وفاة مصطفى إثر ‏حادث. وكتب "قمر": "كل سنة وانت طيب يا حبيب قلب بابا يا تيمو يا بسمة حياتي، ربنا يحميك يا حبيبي وينجحك دايما، وتبقى ‏وتفضل نجم النجوم، إنت مش بس ابني إنت صاحبي وأخويا وبهجة عمري ‏happy birthday timo‏".‏ وطمأن المطرب مصطفى قمر محبيه على صحته، بعد تداول شائعات على "السوشيال ميديا" بشأن وفاته.. وقال مصطفي قمر: "أنا الحمد ‏لله زي الفل وشكرا جدا لكل من قلق واطمأن على بعد تلك الشائعة".. ومن ناحية أخرى يستعد مصطفى لطرح ألبومه الجديد "لمن يهمه ‏الأمر 2".‏

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