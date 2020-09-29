بصرة" لـ أحمد سعد" تقترب من 3 ملايين مشاهدة

حققت أغنية"بصرة" للمطرب أحمد سعد، نجاحًا كبيرًا حيث تقترب من الـــ 3 ملايين مشاهدة منذ أن طرحتها شركة "مزيكا" فى منتصف هذا الشهر، على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.
أغنية "بصرة" من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة.
وتقول كلمات الاغنية “كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره محتاجين عمليات تجميل داخليه شفط غل وتكبير مخ وزرع قلب وتسليك نيه يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس
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