بصرة" لـ أحمد سعد" تقترب من 3 ملايين مشاهدة

حققت أغنية"بصرة" للمطرب أحمد سعد، نجاحًا كبيرًا حيث تقترب من الـــ 3 ملايين مشاهدة منذ أن طرحتها شركة "مزيكا" فى منتصف ‏هذا الشهر، على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

أغنية "بصرة" من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة.‏

وتقول كلمات الاغنية “كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره محتاجين عمليات تجميل داخليه شفط غل وتكبير مخ وزرع قلب وتسليك نيه يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس