تريند الفن.. هجوم شرس على نبيل الحلفاوي لتهربه من إجابة سؤال عن الفن.. وأجرأ 5 تصريحات لـ محمد رمضان

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

واجه الفنان نبيل الحلفاوى هجوما شرسا من عدد من متابعيه على موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وتلقى الحلفاوى سؤالا من احد متابعيه قائلا:"ايه علاقة رمضان بأعمال الفن المحرم اللي بيظهر النساء متبرجات تبرج حرمه الله ولم يختلف عليه عالم علي وجه الارض".

واضاف: "ايه القصة حضرتك يعني بتلهو الناس عن العباده ولا بتخلوهم يشوفوا حرام في شهر العبادة معلش عشان فهمي علي قدي ممكن تفهمني".

من جانبه اجاب الحلفاوى: " الحقيقة مش ممكن".

ليتلقى سؤلا اخر من احدى متابعيه قائلة :" هو إيه اللي مش ممكن الراجل سأل سؤال وعايز رد من حضرتك ، ليه مش بتجاوبه!"

شاركت الفنانة حنان ترك متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موقفا مؤثرا لن تنساه للفنان الراحل علاء ولى الدين فى ذكرى ميلاده.

وقالت حنان ترك من خلال تغريدتها: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا علاء سبحان الله العظيم، لن أنسى أبدا إنك قولتلي واحنا في المحيط سبحي".

تصدر الفنان محمد رمضان تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" بعد حلوله ضيفا أمس، الاثنين، على برنامج مساء DMC مع الإعلامية إيمان الحصرى.

وتحدث رمضان عن مشواره الفني وكواليس حياته الشخصية.

حل الفنان محمد رمضان، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، وتحدث رمضان عن مشواره الفني وكواليس حياته الشخصية.

وقال الفنان محمد رمضان، إن النجم هو من يحدد علاقته بجمهوره فهناك نجم يكون علاقته بجمهوره من خلال الفن الذى يقدمه فقط ، وهناك أخرين مثلى يرى أن الجمهور بمثابة عائلتهم ومن حقهم عليه أن يعرفوا كل تفاصيل حياته، ويشاركونه كل شيء، ويعرفون نوع سيارته الجديدة أو موبايله أو غيره.