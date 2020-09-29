مى فاروق تقدم حفل غنائي مع مصطفى حلمى بدار الأوبرا

ينظم المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلًا فنيًا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو د.مصطفى حلمى، وذلك فى تمام الثامنة مساء الخميس المقبل، ومن المقرر أن يحييها كل من مى فاروق، ومنار سمير، وبلال فوزى، وأحمد عصام.
ومن المقرر أن تقدم مي، في الحفل الغنائي عدد كبير من أغاني زمن الفن الجميل لجميع الحاضرين.
جدير بالذكر أن مى فاروق، قدمت مع الفنان محمد الحلو أغنية "واحد مننا" تأليف مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبى وصاحبها أداء استعراضى لفرقة رضا فى الاحتفالية الخاصة بالفنان الراحل محمود رضا
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