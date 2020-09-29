نقيب المهن التمثيلية ينعى وفاة ملك الكويت

نعى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وفاة أمير الكويت الشيح صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث أعلن عن ذلك الديوان الكويتي. وكتب دكتور اشرف زكي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "وداعا سمو امير دوله الكويت وداعا ايها الزعيم العربى الكبير". يذكر أن الديوان الملكي الكيوتي أعلن عن وفاة الملك صباح الأحمد الجابر الصباح، ملك الكويت من خلال وقف بث القنوات وإذاعة آيات من القرآن الكريم وكتبو قائلين: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

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