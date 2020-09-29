وداعا والدنا.. ديانا حداد تنعى أمير الكويت

نعت الفنانة ديانا حداد، رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

وكتبت عبر حسابها على إنستجرام:"‏وداعًا .. ‏والدنا ⁧‫#أمير_الإنسانية‬⁩ في ذمة الله ‏اللهم ارحم ⁧‫#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح‬⁩ واسكنه فسيح جناته، ‏⁧‫إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

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