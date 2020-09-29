نشرة الفن.. إصابة شقيق أصالة بكورونا ..هجوم شرس على نبيل الحلفاوي

نشر موقع "دوت الخليج" اليوم، الثلاثاء ، مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى: شاركت الفنانة كارول سماحة متابعيها بصورة لها؛ وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



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