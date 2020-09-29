محمد ممدوح يهنئ أحمد مالك بعيد ميلاده الـ 25

و علق محمد ممدوح علي الصورة قائلا :" أخي الصغير الموهوب اتمنى لك أسعد عيد ميلاد على الإطلاق".
ويحتفل اليوم الفنان الشاب أحمد مالك بعيد ميلاده الـ 25، فقد ولد في القاهرة في مثل هذا اليوم عام 1995، عشق الفن منذ صغره وكانت أول مشاركاته الفنية وهو في عمر العشر سنوات، حينما استعان به المخرج علي عبد الخالق عام 2005 في مسلسل (أيامنا الحلوة ) ليقف فيه أمام الفنانة فاروق الفيشاوي ونيرمين الفقي.
وفي عام 2008 رشحه المخرج حاتم فريد ليشارك في فيلم (مفيش فايدة) مع الفنان مصطفى قمر والفنانة بسمة، واختاره المخرج محمد ياسين عام 2010 ليشارك كوكبة من صناع الدراما العربية في مسلسل (الجماعة ) للكاتب وحيد حامد ليقف بتألق أمام الفنان إياد نصار وأحمد الفيشاوي، حيث جسد شخصية حسن البنا في صغره، وكان هذا العمل نقطة فارقة في مشواره الفني فقد نال استحسان النقاد والجمهور.
وتوالت عليه العروض، حيث شارك كبار نجوم السينما في أعمال درامية من بينها مسلسل "الشوارع الخلفية" مع الفنانة ليلى علوي وجمال سليمان، ومسلسل "مع الإصرار" مع غادة عبد الرازق ومسلسل "حكاية حياة"، وفي السباق الرمضاني الماضي شارك نخبة من ألمع النجوم في مسلسل (لاتطفئ الشمس) مع الفنانة ميرفت أمين وأمينة خليل وريهام عبد الغفور.
تألق أيضا على شاشة السينما في عدد من الأفلام من بينها "جدو حبيبي" و"أهواك" و"الجيل الرابع" و"هيبتا" و"اشتباك" والجزيرة (2) وأخيرا شارك في فيلم (الشيخ جاكسون ) من تأليف وإخراج عمرو سلامة .
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