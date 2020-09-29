نبيل شعيل يطرح أغنيته الجديدة "سهران" على يوتيوب

طرح المطرب الكويتى نبيل شعيل أغنيته الجديدة "سهران" بشكل سينجل على قناته الشخصية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد البذال، وألحان سايد، وتوزيع محمد صلاح، والإشراف الموسيقى عبد الله بن ياقوت، .

وطرح نبيل شعيل العام الماضي ميني ألبوم جديد بعنوان "أفارق" يتضمن ثلاث أعمال غنائية.

وتعاون فيها مع نخبة من الشعراء في السعودية والوطن العربي ومن أبرزهم الشاعرالأمير بدر بن عبد المحسن بأغنية "أفارق" ثم الشاعر الغنائي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز في أغنية "عزة النفس" والشاعر الغنائي أحمد الصانع في أغنية "نعم ممكن".

