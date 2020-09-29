عمرو وهبة يسخر من سوء الاتصالات: "كلكو بتعملوا كده"

نشر الفنان عمرو وهبة فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر عمرو وهبة في الفيديو ساخرا ممن يشتكون من الشبكة عند الاتصال و يدعون انهم لا يسمعون و عند قول تم تغيير المكان و هم في الأصل لم يتحركوا من أماكنهم يقولون نسمع. وكتب عمرو معلقا على الفيديو : "أنا مش ساحر ولا دجال بس والله كلكو بتعملو كدة". وجاءت التعليقات على الفيديو كالتالي: - مسخره يا عمرو - عندك حق - بتوصفني حقيقي اقرأ أيضًا: يُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في مسلسل "فالنتينو" أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020. مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، وداليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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