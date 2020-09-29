رامي عياش ينعى وفاة الشيخ صباح الأحمد: ”أمير الإنسانية” 



نعى الفنان اللبناني رامي عياش الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ٩١ عاما.

وقال "رامي" عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر":"‏‏‏‏‏‏اهلي واخواني واصدقائي في دولة ‎الكويت الحبيبة حزننا كبير بفقدان امير الانسانية ‎الشيخ صباح الأحمد عظم الله اجركم".

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقطع التليفزيون الكويتي في وقت سابق برامجه المعتادة، ليذيع آيات من القرآن.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، والخامس بعد استقلال بلاده في عام 1961.