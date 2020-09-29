فارس كرم ينعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 

نعى الفنان اللبناني فارس كرم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ٩١ عاما.

وقال "فارس" عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر":"‏‏‏أحرّ التعازي لاهلنا في ‎الكويت الشقيقة بوفاة سموّ الأمير الشيخ ‎صباح الأحمد الصباح تغمده الله بواسع رحمته".

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقطع التليفزيون الكويتي في وقت سابق برامجه المعتادة، ليذيع آيات من القرآن.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، والخامس بعد استقلال بلاده في عام 1961.