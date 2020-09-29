حسين الجسمي ينعى الشيخ صباح الأحمد: وداعا أمير الإنسانية  



نعى الفنان الإماراتي حسين الجسمي رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. ونشر صورته على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب معلقا عليها:" وداعا أمير الإنسانية، خالص التعازي لأهلنا واحبابنا في الكويت الحبيبة، وسائر الأمة العربية والإسلامية في رحيل أب الجميع، اللهم يمن كتابه وهون حسابه وارحمه".

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقطع التليفزيون الكويتي في وقت سابق برامجه المعتادة، ليذيع آيات من القرآن.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، والخامس بعد استقلال بلاده في عام 1961.