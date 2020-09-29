وطالبت بالدعاء له وكتبت : في ذكري وفاة العظيم خالد صالح ادعوله بالرحمة.
يشار أن الفنان الكبير خالد صالح رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر عام 2014، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، ولا سيما أنه قدم أعمال فنية تظل خالدة في وجدان المشاهد في العالم العربي بصفة عامة.
يذكر أن آخر أعمال صفاء جلال، مسلسل "بنات موسى"، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي تشويقي، وشارك بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة وفاء عامر وصبري فواز وديانا هاشم وشاهنيستا ومصطفى عبد السلام وهاجر عفيفي ومحمد العمروسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صفاء جلال تحيي ذكرى وفاة خالد صالح وتطالب الجمهور بالدعاء له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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