فيفي عبده تودع ملك الكويت برسالة مؤثرة

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم (الثلاثاء)، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأعربت فيفي عبده عن حزنها لرحيل أمير الكويت ، ونشرت صورة له عبر حسابها بإنستجرام ، وكتيت : إن لله وإن إليه راجعون.. اللهم ارحم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الحبيبة ويجعل مثواه الجنة يارب .. خالص العزاء للأمة العربية وأشقائنا بالكويت. ونعى الديوان الأميري في بيان، ببالغ الحزن والأسى، "الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة - المغفور له- بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

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