حنان مطاوع أفضل ممثلة دراما بمهرجان همسة للآداب والفنون

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنانه " حنان مطاوع " وجائزة افضل ممثلة دراما عن اعمالها الدرامية لسنة ٢٠٢٠ الدرامى ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنه ،جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان .
وقال فتحي الحصري رئيس الحفل إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع ، لجنة التحكيم لتحصد الجائزة عن لجنة التحكيم ،ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، احمد زاهر ،طارق الابيارى،المخرج سامح عبد العزيز،القنان مدحت صالح ،ايهاب فهمى،ونخبة من نجوم الفن .
الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير " محمد صبحى " و سيقام المهرجان يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر .
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