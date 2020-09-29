كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس تعلن برنامجها الثقافي لفصل الخريف 2020

تستقطب نخبة من الكتاب والأدباء داخل السلطنة وخارجها

مسقط ـ الوطن:

تنظم جامعة السلطان قابوس ممثلة باللجنة الثقافية والإعلامية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية موسمها الثقافي لفصل الخريف 2020م، من خلال تدشين العديد من الأنشطة المتنوعة والتي تعمل على إيجاد حركة ثقافية متجددة تستقطب الكتاب والأدباء والعاملين في قطاع الثقافة من داخل السلطنة وخارجها.

وقال الدكتور نبهان الحراصي عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية : البرنامج الثقافي متنوع وثري ويستضيف العديد من الاكاديميين والقامات العربية الفكرية، ويتنوع الموسم في الموضوعات المطروحة فيه بين الاستضافات، والندوات الدولية الافتراضية، والاحتفاء ببعض الأيام العالمية كيوم اللغة العربية العالمي ويوم الفلسفة ويوم التراث السمعي البصري، وكذلك المحاضرات، والحلقات النقاشية، والقراءات في الكتب الجديدة التي ألفها أكاديميون في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية وتصدر لأول مرة، بالإضافة إلى حوار الكلية وهو حوار للطلبة وتعرض فيه تجاربهم في تنفيذ مشاريع ثقافية وإعلامية مبتكرة.

من جانبه قال الدكتور سعيد السيابي رئيس اللجنة الثقافية: برنامج الموسم الثقافي لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية يستمر على مدار ثلاثة أشهر متواصلة وستقام جميع فعالياته الافتراضية على برنامج منصة زووم والذي سيعلن عن رابط كل فعالية على صفحة الكلية ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قبل الفعالية بوقت كافٍ. والتنوع الذي يقدمه الموسم الثقافي لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية يراعي تقديم العديد من التجارب الثقافية والخبرات الاكاديمية.

وسيبدأ هذا الموسم في الـخامس من شهر أكتوبر المقبل 2020م، والبداية مع جلسة حوارية يستضاف من خلالها الكاتب والأكاديمي الدكتور طالب الرفاعي، ليقدم قراءة في كتاب (لون الغد: رؤية المثقف العربي لـ(ما بعد كورونا)، وسيدير الحوار الكاتب والإعلامي محمد سيف الرحبي وذلك بالتعاون مع مكتبة دار اللبان للنشر والتوزيع، وفي الـ 12 من أكتوبر المقبل محاضرة للدكتور طارق النعيمي بعنوان “التغيير في النظام الاسري: قراءة غير سوسيولوجية”، وفي الـ 19 من أكتوبر المقبل ستكون هناك فعالية أخرى بعنوان “الجائحة والعلوم الإنسانية: رؤى متقاطعة” تتمثل في ندوة دوليّة افتراضية، وبإشراف من الدكتورة منيرة حجيج، من قسم اللغة الانجليزية. وفي الـ 26 من أكتوبر 2020م سيتم الاحتفاء باليوم العالمي للتراث السمعي البصري الذي يوافق يوم 27 أكتوبر من كل عام، من خلال ندوة متخصصة بعنوان “الارشيف السمعي والبصري ودوره في حفظ الذاكرة الوطنية”، ويشارك فيها كل من هلال بن سالم المشيفري من وزارة الاعلام والدكتور عبدالعزيز الخروصي من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، كما سيقدم الدكتور علي الريامي من قسم التاريخ إطارا نظريا بالمناسبة.

وفي شهر نوفمبر 2020م، ستكون هناك حلقة نقاشية بعنوان “دور المكون الثقافي في تعزيز السياحة المحلية”، وسيقدمها الدكتور يعقوب البوسعيدي من قسم السياحة بالكلية، وفي الـ 9 من نوفمبر 2020م سيقدم الدكتور محمد اليحيائي محاضرة في التاريخ بعنوان “تطور نظام الحكم في عُمان” وسيدير المحاضرة الدكتور إبراهيم البوسعيدي .أما في الـ 16 من نوفمبر فستكون هناك قراءة في كتاب (مسرح الطفل في عمان)، حيث سيتم استضافة الكاتبة الدكتورة كاملة بنت الوليد الهنائية، مؤلفة الكتاب، وسيدير الجلسة الشاعر المسرحي عبد الرزاق الربيعي. وفي الـ 23 من نوفمبر 2020، وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للفلسفة ستكون هناك ندوة متخصصة بعنوان “التواصل الإنساني في زمن الأوبئة: جدلية العلاقة بين الفلسفة والاخلاق والمجتمع”، وسيشارك فيها كل من الدكتور محمد الوهيب، رئيس قسم الفلسفة بجامعة الكويت والدكتور رضا مهدي، رئيس مجلة شرق وغرب، والدكتور نور الدين الشابي، أستاذ بقسم الفلسفة بالكلية. وسيشرف على الفعالية عالية السعدية ومع نهاية نوفمبر 2020، ستكون هناك فعالية خاصة بتجربة طلبة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، والمتمثلة في تنفيذ مشاريع ثقافية وإعلامية مبتكرة، وسيدير الحوار كل من الدكتور سعيد بن محمد السيابي والكاتبة أمامة اللواتية.

وفي الـ 7 من شهر ديسمبر ستنظم قراءة في كتاب (سلطنة عمان من خلال وثائق إيطالية)، للكاتبة والمترجمة الدكتورة ناهد عبدالكريم، وستكون هناك محاضرة بعنوان “التربية الإعلامية ودورها في تعزيز الوعي المعرفي للمتلقي: تداعيات التعاطي الإعلامي لجائحة كورونا انموذجا، أما في الـ 21 ديسمبر، فستحتفي كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بلغة الضاد، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، من خلال برنامج يعده قسم اللغة العربية كلية الآداب والعلوم الاجتماعية. وستستضيف كلية الآداب والعلوم الاجتماعية ممثلة في اللجنة الثقافية والاعلامية في الـ 28 ديسمبر 2020م، سعادة السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وذلك من خلال لقاء مفتوح حول الثقافة ورؤية عمان 2040م، مع تدشين البرنامج الثقافي والإعلامي لفصل الربيع 2021م، واللقاء من تنظيم وزارة الثقافة والرياضة والشباب وكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس.