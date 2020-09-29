زوج هيفاء وهبي يخونها مع صديقتها الإعلامية..  فيديو 

شاركت الفنانة والمغنية اللبنانية هيفاء وهبي، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية في "أنستجرام" يظهر جزءا من الأحداث التي دارت في المسلسل الجديد الذي تشارك في بطولته، والذي يحمل اسم "أسود الفتح".

وحظي المشهد الصغير الذي شاركته الفنانة اللبنانية بآلاف المشاهدات والتعليقات فور نشره، حيث يظهر في المقطع لحظة اكتشاف خيانة زوج الفنانة هيفاء والتي تجسد شخصية "رانيا" من قبل زوجها الفنان معتصم النهار، بشخصية "راغب".

ويخون راغب زوجته، في المسلسل، مع أعز صديقاتها المقربات الإعلامية نجلاء "روجينا".

وتفاعل آلاف المتابعين من الشهد الصغير من مسلسل "أسود الفتح" حيث وردت الكثير ومن التساؤلات التي طرحها متابعو المسلسل، عن طبيعة الانتقام الذي ستنفذه الزوجة.

وتظهر المشاهد قيام "رانيا" بجمع أغراضها من المنزل، بينما يحاول زوجها تبرير فعلته، والتي قابلتها هيفاء بالصمت الدائم، حيث وجهت إليه صفعة قوية، عندما حاول "راغب" منعها من المغادرة.

وشاركت الفنانة اللبنانية المشهد القصير على صفحتها الرسمية في "أنستغرام"، مع عبارة مقتضبة قالت فيها "مات الكلام".