بهذه الكلمات.. دينا ترثي وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم (الثلاثاء)، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعربت دينا الراقصة عن حزنها لرحيل أمير الكويت ، ونشرت صورة له عبر حسابها بإنستجرام ، وكتيت : خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق في وفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلي جوار به اليوم.. تغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ونعى الديوان الأميري في بيان، ببالغ الحزن والأسى، "الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة - المغفور له- بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".