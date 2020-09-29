وزارة الثقافة تقرر وقف نشاطتها ثلاث أيام حدادا على وفاة ملك الكويت

قررت وزارة الثقافة، تعليق جميع نشاطاتها لمدة ثلاث أيام وذلك حدادا على وفاة ملك الكويت الأمير الصباح الأحمد الجابر الصباح والذي توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ91 عاما.

وجاء في بيان نعي نقابة المهن التمثيلية كالآتي: "تتقدم جموع فناني جمهورية مصر العربية بخالص التعازي، للشعب الكويتي الشقيق في رحيل أمير الإنسانية، رفيع الخلق، رجل المواقف العصيبة الداعم للوطن العربي كله".

يذكر أن الديوان الملكي الكيوتي أعلن عن وفاة الملك صباح الأحمد الجابر الصباح، ملك الكويت من خلال وقف بث القنوات وإذاعة آيات من القرآن الكريم وكتبو قائلين: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".