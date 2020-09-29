مراد منير نقل لمستشفى القوات المسلحة.. تطورات الحالة الصحية لـ4 مشاهير

تعرض عدد من النجوم خلال الفترة الأخيرة لوعكات صحية، بعضها خطير والاخربسيط.. ونستعرض آخر تطورات الحالة الصحية للنجوم على النحو التالي:



مراد منير



نشر يوسف نجل المخرج مراد منير تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أعلن فيه عن اخر تطورات الحالة الصحية لوالده.



وقال يوسف :" بابا اتنقل مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعى في العجوزة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية و النقابة.. دعواتكم..{وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} صدق الله العظيم".



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وكان يوسف منير، نجل المخرج المسرحي مراد منير- كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن والده تم نقله إلي المستشفي بعد إصابته بجلطة.



وقال "اللهم إليك اشكو ضعف قوتي.. وقلة حيلتي أنا يوسف مراد منير.. بابا جالة جلطة في المخ من شوية.. أكتر ليلة رعبتني في حياتي.. وكان لازم يبات في المستشفي بس الظروف ماسعدتناش ورجعنا بيه علي البيت،.. وأنا لا حول لي ولا قوة.. ولا عارف ابيته في مستشفي ولا عارف اعمل اي حاجة غير اني بدعي له.. كل اللي انا طالبه دعواتكم.. وشوية حب من اللي كان بيحبه لخلق الله كلهم".



سيد الفيومي



ونشر الفنان سيد الفيومى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن نقلة مستشفى القصر الفرنساوى بعد تعرضه الى ازمة صحية.



وقال سيد الفيومى : "الشكر لله اولا ثم لكل من ساندني ودعمنى واخص بالذكر الاهل الحقيقين دكتور اشرف زكي والفنان الخلوق منير مكرم فانا الان بمستشفى الفرنساوي".



و وجه سيد الفيوم الشكر من قبل الى الفنان اشرف زكى الذى وقف معه وسانده فى أزمته الصحية وقال : "ألف مليون شكر للدكتور الفنان الإنسان الخلوق الاخ المحترم أشرف ذكى على مكالمته ودعمه وهذا عهدنا به دائما حبيبي يا دكتور أشرف"



وكان الفيومي قد نشر عبر حسابه يعبر عن مرضه، كاتبا: "يا عباد الله عاوز حد يكون بيحب ربنا يهتم بيا ويعالجنى اقسم بالله بموت كل لحظه وعيالى اطفال".



وقدم سيد الفيومي عدد من الأعمال منها "رشة جريئة"، و"جاءنا البيان التالي"، و"صاحب صاحبه" و"الأولة في الغرام"، وإسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان"، و"الخواجة عبد القادر".



لطفي لبيب



وطمأن الفنان القدير لطفي لبيب جمهورة علي حالتة الصحية بعد انتشار شائعات نقلة للمستشفي.



وقال الفنان لطفى لبيب: انا كويس و بخير وقادر علي الحركة و لكن في حالة مرض ، لا استطيع مواصلة اعمالي ، و اعتبروني في حالة اعتزال او شبة اعتزال للتمثيل و ادعولي ربنا يشفيني



وكان قد صرح لطفي لبيب بإصابته بجلطة فى المخ أثناء استضافته في برنامج "التاسعة" للإعلامى وائل الإبراشى.



قال لطفى لبيب " أنا لا أكتم سرا فأنا في حالة مرض وأعانى من جلطة في المخ معطلالى الجنب الشمال كاملا، جمهوري اللي مستني أعمالي مخبيش عليكم أنا في حالة مرض .. مقدرش .. اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال.. أدعولي ربنا يشفيني".



مروة حسن



كما تعرضت البلوجر المصرية "مروة حسن" بأزمة صحية كبرى حيث ترقد في العناية المركزة.



وذلك اثر تعرضها لحادث مؤسف هي وزوجها وطفلها الرضيع، على الطريق وذلك خلال عودتهم من الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.



وقالت "رانيا يحيي" صديقة "مروة":"مروة عملت حادثة كبيرة و هي راجعة من الساحل هي و ابنها و جوزها ويتلقون العلاج بالمستشفى خلال الوقت الراهن".