نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عظم الله الكويت".. شريهان تنعى وفاة صباح الأحمد الكلمات في المقال التالي
وكتبت شريهان نعاية وفاته من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: "رحمة الله تعالى في أمير لقب بقائد للعمل الإنساني وسميت دولته العظيمة مركزا للعمل الإنساني.. عظم الله دولة الكويت حكومة وشعبًا بوفاة الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح أسأل الله العظيم أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.
يذكر أن الديوان الملكي الكيوتي أعلن عن وفاة الملك صباح الأحمد الجابر الصباح، ملك الكويت من خلال وقف بث القنوات وإذاعة آيات من القرآن الكريم وكتبو قائلين: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه"
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