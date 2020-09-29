نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض الحلقة التاسعة عشر ..تعرف علي أبرز أحداث الحلقة السابقة من "الوجه الآخر " في المقال التالي
وقامت ندي موسي والتي تجسد شخصية "فرح" شقيقة نسرين طافش بالذهاب للطبيب لإجهاد الجنين بالرغم من خطورة العملية وذهب معها يحي إلي هناك ثم تركها وحدها أثناء إجراء العملية ثم عاد إلي المنزل قلقاً خوفاً أن تصاب فرح بسوء وتحمله المسئولية ، وسألته زوجته نسرين طافش عن سبب ضيقه وخزنه وقال لها بأنه يواجه بعض المشاكل في الشركة.
وتوالت الأحداث وقام الأعمال نبيل الكاشف بالإتصال بسارة لترتيب موعد لتذهب إليه لتأخد موبايلها بعد أن قامت بنسيانه أثناء زيارتها له في الفندق ، ولكن سمعت حديثه معها وأخذت الموبايل دون أن يعرف لتهددها به ، وقامت بالإتصال بحيي زوج سارة لتخبره بذلك ، ولكنه لم يرد علي اتصالها ، ومن المتوقع أن تشهد حلقة اليوم الكثير من مشاهد التشويق والإثارة.
مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي ، ويشارك في بطولته نخبة من المع النجوم منهم "ماجد المصري ، نسرين طافش ، هدي الأتربي، إسلام حافظ ، مادلين طبر " ومجموعة من ضيوف الشرف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل عرض الحلقة التاسعة عشر ..تعرف علي أبرز أحداث الحلقة السابقة من "الوجه الآخر " على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.