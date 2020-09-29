نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار يرثي وفاة ملك الكويت صباح الأحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المطرب وائل جسار عن حزنه لرحيل ملك الكويت الشيخ صباح الأحمد الصاحب الذي رحل عن عالمنا اليوم.

حيث نشر وائل جسار صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتب : رحم الله أمير الكويت الشيخ صباح أحمد الصباح صاحب الأيادي البيضاء إلي جنة الخلد.

وفي يوليو الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية خضع لها.

وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم في الكويت في 29 يناير 2006، ويبلغ من العمر 91 عاما، وهو الأمير الخامس عشر للبلاد، والابن الرابع للشيخ الأحمد الجابر الصباح من زوجته منيرة العثمان السعيد العيار.