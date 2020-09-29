نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل "قوت القلوب" قبل بدء الحلقة الـ19 في المقال التالي
ظهرت عزة وهي تتحدث مع شقيق عائشة عقب خروجد والدته من غرفة العمليات، وتعيين جابر طاحون لحسن وإخبار قوت وهي ماجدة زكي ذلك لخالد مما جعله يشعر بالغضب الشديد.
مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو.صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد
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