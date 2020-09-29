نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض الحلقة الـ19 من مسلسل "قوت القلوب" والقناة الناقله له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ فترة قليلة أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب"، والمذاع على قناة "الحياة" في تمام الساعة الـ9:00 مساء من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.

ويرصد موقع "الفجر الفني" جميع حلقات المسلسل حلقة بحلقة، حيث تشهد جميع الحلقات أحداث مثيرة شيقة وجديدة.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة سينرجى

