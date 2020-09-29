تأجيل حفل تأبين محمود رضا.. تعرف عىي التفاصيل!

أعلنت دار الأوبرا المصرية، عن تأجيل حفل تأبين الفنان محمود رضا، الذي كان مُقررًا لها غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حدادًا على وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

العرض تصميم محمد عبدالرازق، تصميم رقصات أرمينيا كامل، إخراج هشام الطلي.

وأقيمت احتفالية فنية كبرى منذ أيام باسم أسطورة الفن الشعبي محمود رضا، بتنظيم قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ممثلا عن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده

"ذكريات الكرنك" عنوان حفل تأبين الفنان الراحل محمود رضا، بمشاركة فرقة أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة، والذي تقيمه دار الأوبرا المصرية، الأربعاء المقبل، في الثامنة مساء على المسرح الكبير.

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل تأبين وتخليد اسم الفنان الراحل محمود رضا، من قبل وكان على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وكان من ضمن حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين من ضمنهم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، سميرة عبدالعزيز، لبلبة، مجدي صبحي، والكاتب الصحفي محمود معروف، الموسيقار صلاح الشرنوبي، الكاتب مدحت العدل وعدد من قيادات وزارة الثقافة.