أحمد زاهر وصابرين ولطفية وفيفي ورامي صبري ونهال عنبر ينعون أمير الكويت

حرص عدد من نجوم الفن على نعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي اليوم، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وكتبت صابرين، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، "ياصاحب الملك اكرم من زال ملكه في الدنيا وبدله خير منه واغفر وارحم وانت الأعز الأكرم خالص عزائي لشعب الكويت وللأمة العربية في وفاة الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح".



بينما كتبت الفنانة نشوي مصطفي "أحر التعازى وبالغ الحزن والاسى لوفاة المغفور له سمو الامير صباح الاحمد الجابر الصباح تغمده الله برحمته واسكنه الفردوس الاعلى".



وكتبت نهال عنبر "البقاء والدوام لله وخالص التعازي لشعب الكويت الشقيق في وفاه الشيخ جابر الصباح الرجل العظيم المحترم"



وكتب احمد زاهر "خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق في وفاه سمو امير دوله الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل الي جوار ربه اليوم تغمده الله بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته"



وكتب رامي صبري "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي والمواساة للأمة العربية و شعب الكويت في وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح".

وكتبت لطيفة "كان زعيمًا و إنسانًا كان محبًا كان معطاءًا .. لم يختلف اثنين على حبه .. أعزي أهلي في الكويت أعزي شعب الكويت وكل الأمة العربية و كل العالم في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير #الكويت إنا لله و إنا اليه راچعون"



وكتبت فيفي عبده "إنّا لله وإنّا إليه راجعون. اللهم ارحم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الحبيبة و يجعل مثواه الجنة يا رب. خالص العزاء للامة العربية و اشقائنا بالكويت"



وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.



ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.



وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.



وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.



وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.



وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا.