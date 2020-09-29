بعد صورها على السوشيال ميديا .. ليلى علوي تتصدر جوجل

وأطلت الفنانة ليلى علوي في اخر جلسة تصوير، مرتدية فستانا طويل باللون الأبيض، ومطعم بنقشات بسيطة باللون البيج الناعم ليبرز عن جمالها، ويتميز بتفصيلة ألأكتاف المكشوفة التى تبرز عن رشاقتها وجمالها.

ويذكر ان الفنانة ليلى علوي، قد قامت بجلسة تصوير أخرى منذ عدة أيام على البحر، وظهرت بها ببلوزة جذابة وطويلة باللون البرتقالي الجذاب الذى يتناسب مع لون بشرتها البرونزية، ومرتديا معها شورت بسيط باللون الأبيض ليكشف عن رشاقتها.