سوسن بدر: لا أتدخل نهائيًا في المشاكل الزوجية لأبنائي (فيديو)

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها لا تدخل نهائيًا في مشاكل الزوجية لأولادها، وإذا طلب الأبناء فتقوم بالتدخل على عتب، معقبة: "بقول لهم حلو مشاكلكم بعيد عني، أنا بحب زوج بنت من قلبي، ولما بيكون حد غلطان، بقول له بيني وبينه".

وتابعت "بدر"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن لديها 3 أحفاد هم ملك ويوسف ومايا، وملك هي الحفيدة الكبيرة وتشبهها كثيرًا، معقبة:" ملك هي أول فرحتي، وبقول عليها ملك روحي".

وفي سياق آخر قالت، إن فيلم "الشوق" حصل على الكثير من الجوائز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولية، وكان لجنة التحكيم أجانب، معقبة:" حصلت على جائرة التمثيل مناصفة مع ممثلة فرنسية".

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حرصت الفنانة سوسن بدر، على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت سوسن صورة الراحل المنتصر بالله، وكتبت: صديق العمر ورفيق الرحلة الطويلة صاحب القلب الطيب والضحكة الصافية والنية الحلوة.. الله يرحمك ويصبر حبيبة عمرك وبناتك ".

يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات:"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.

