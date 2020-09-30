حسن الرداد يعزي الشعب الكويتي في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

ونشر حسن الرداد صورة للراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" وعلق عليها قائلاً: "خالص التعازى ل #آل_الصباح وللشعب الكويتى الشقيق فى وفاة أمير الكويت الشيخ #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح ( #أمير_الإنسانية ) اللهم ارحمه و اغفر له".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، أمس الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عامًا.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية ، طارق المزرم، أمس الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

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وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.