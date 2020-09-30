سوسن بدر عن حملة "100 مليون صحة": حاجة في منتهى الاحترام (فيديو)

قالت الفنانة سوسن بدر، إنها شاركت في الدعاية الإعلانية لحملة "100 مليون صحة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبة: "أنا اتشرفت باختياري للمشاركة في هذه الحملة، خاصة أن الحملة كانت تحت رعاية الرئيس، وكانت موجه للكشف المبكر عن سرطان الثدي".



وتابعت "بدر"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هذه الحملة كانت مجانية وتعتبر فرصة عمر لسيدات مصر، خاصة أن الكشف عن سرطان الدي مكلف.