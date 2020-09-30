تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن حكاية "أمل حياتي"، قائلًة عندما عُرضت علي الحكاية التي جسدتها وشخصية "أمل"، كانت في البداية مجرد فكرة وأعجبتني بشدة لأنها قصة اجتماعية بسيطة.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن "أمل" فتاة تشبه الجميع وما يميز الشخصية أنها تشبه الكثير من البنات المصريات الكادحات، وتعطي أمل طاقة للمحبطين، لأنها بنت من الطبقة المتوسطة. وبعد أن تعاقدنا بدأنا جلسات عمل وتولدت تفاصيل الشخصية والعمل.
وقالت: "الحمد لله كانت ردود الفعل أكبر مما تخيلت على كافة المستويات خاصة من جمهور الشارع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أسعدني.
وأوضحت أنه بالنسبة إلى توقعاتها لنجاح العمل فأنها لا تؤمن بالتوقعات، ولا تضع أي حسابات مسبقة، أنا فقط أجتهد بشكل كبير في عملي ثم أترك كل شيء على الله، وفي النهاية التوفيق من عند الله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حنان مطاوع: لم أتوقع هذا النجاح لـ"أمل حياتي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.