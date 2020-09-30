مجهول يعتدي على «عم سبسبع» في الإسكندرية.. تفاصيل

استنجد الفنان شريف دسوقي، بشرطة النجدة ، في منطقة سيدي جابر ، بالإسكندرية ؛ وذلك بعد تعدي مجهولين عليه بالشوم.

وقال "دسوقي"، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، إن مجهولا تعامل معه على أنه "عامل الباركنج" المتواجد في المكان، وعندما ذهب إليه ليعطيه مفتاح السيارة؛ رفض عامل الباركنج أخذ المفتاح، ورد عليه بأسلوب خارج عن الأدب، وأسرع في إحضار الشوم للتعدي عليه.

يذكر أن الفنان شريف دسوقى خطف الأنظار في شهر رمضان الماضي؛ بمشاركته في بطولته مسلسل "بـ100 وش" مع النجمين نيللى كريم وآسر ياسين، حيث قدم شخصية "سباعى" أو عم "سبعبع" كما كان يطلق عليه خلال الأحداث.

وفور انتهاء عرض المسلسل؛ انهالت العروض السينمائية على "دسوقى"، وأصبح من أكثر الأسماء المطلوبة فى الأفلام، ليكون "بـ 100 وش"، هو وش السعد عليه.