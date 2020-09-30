مجهول يعتدي على «عم سبسبع» في الإسكندرية.. تفاصيل

وقال "دسوقي"، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، إن مجهولا تعامل معه على أنه "عامل الباركنج" المتواجد في المكان، وعندما ذهب إليه ليعطيه مفتاح السيارة؛ رفض عامل الباركنج أخذ المفتاح، ورد عليه بأسلوب خارج عن الأدب، وأسرع في إحضار الشوم للتعدي عليه.
وفور انتهاء عرض المسلسل؛ انهالت العروض السينمائية على "دسوقى"، وأصبح من أكثر الأسماء المطلوبة فى الأفلام، ليكون "بـ 100 وش"، هو وش السعد عليه.
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