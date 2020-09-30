إلى جنة الخلد.. وائل جسار ينعي أمير الكويت

نعى الفنان وائل جسار أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

ونشر وائل جسار صورة للراحل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق عليها "رحم الله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح صاحب الأيادي البيضاء الى جنة الخلد".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

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