تيم حسن يكشف أسباب عدم مشاركة جمهوره بصور أبنائه

يحرص الفنان تيم حسن ، على التفاعل مع الجمهور ، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة " تويتر". وتلقى "تيم"، سؤالا، من متابعيه، وهو عدم نشره لصور زوجته وأبنائه عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ". رد تيم :" "أنا حر أو لا؟". تيم حسن ينتظر عرض الجزء الجديد من مسلسل "الهيبة" نوفمبر المقبل. "الهيبة الرد" من بطول تيم حسن و​منى واصف​، ​ديمة قندلفت​، ​عادل كرم​، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، ​عبدو شاهين​، ناظم عيسى، ليلى قمري، فاليري أبو شقرا، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة. ,العمل من إخراج ​سامر البرقاوي​، وإنتاج "صباح إخوان". اقرأ أيضاً:

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